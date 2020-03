AC Mailand : Ex-Coach verrät: Mailand-Angebot für Dani Olmo war besser

Die Entscheidung für den Bundesligisten, habe dann aber Dani Olmo allein getroffen.

"Der Wechsel nach Deutschland war seine Wahl. Er wollte mit Leipzig in der Champions League spielen und zu einem Klub gehen, in dem junge Spieler wachsen können", verriet der Ex-Coach.

"Meiner Meinung nach wäre Mailand die ideale Lösung gewesen. Weil ich weiß, wie der italienische Fußball ist. Wenn er nach Mailand gegangen wäre, hätte er eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Aber er entschied sich so und das respektieren wir."

Dani Olmo ging im Winter nach insgesamt 124 Pflichtspielen von Dinamo Zagreb nach Leipzig, um sich in der Rückrunde in einer starken Liga für die spanische Nationalmannschaft zu empfehlen, mit der er gern an der EM teilnehmen würde.

Auch der FC Barcelona wollte seinen ehemaligen Jugendspieler damals zurückholen.

