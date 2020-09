Real Madrid : Ex-England-Star hofft auf Premier-League-Rückkehr von Gareth Bale

Steve McManaman war in seiner Karriere für den FC Liverpool und Manchester City aktiv. Als ehemaliger Spieler von Real Madrid verfolgt er auch die Saga um Gareth Bale – und hofft, dass dieser in die Premier League zurückkehren wird.

Real Madrid befindet sich längst in der Vorbereitung auf die neue Saison, die aufgrund der Aktivitäten in der Champions League für die Blancos etwas verspätet losgehen wird. Die Zukunft von Gareth Bale, der den Klub plangemäß verlassen soll, ist weiterhin ungeklärt.

Der frühere englische Nationalspiele Steve McManaman hofft unterdessen, dass Bale schon bald Zuflucht in der Premier League findet. Dort ging beim FC Southampton und Tottenham Hotspur einst der Stern des Walisers auf.

"Ich denke, Gareth Bale könnte in der Premier League spielen und auf sein höchstes Niveau zurückkehren. Das hoffe ich sehr", sagte McManaman im Rahmen der FIFA LEGENDS. "Ich weiß, dass er 31 Jahre alt ist. Natürlich hat er eine Reihe von Verletzungen erlitten. Ich glaube aber nicht, dass er in den letzten Jahren viel Fußball gespielt hat, also sollte er fit sein."