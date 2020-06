Inter Mailand : Ex-Inter-Boss: "Man kann Lautaro Martinez nicht festhalten"

Sollten die Nerazzurri einem Sommertransfer nicht einwilligen, würde dies Martinez womöglich in die Lage versetzen, unfreiwillig oder mit einem anderen Antrieb weiterhin für Inter zu spielen, meint Moratti.

Heißt übersetzt: Martinez könnte im Falle eines Verbleibs in der italienischen Modestadt die Lust an seinem Job verlieren. Der Argentinier kann via Klausel in den ersten beiden Juli-Wochen für 111 Millionen Euro fest verpflichtet werden.

Inter-Sportdirektor Piero Ausilio hatte sich jüngst bei SKY ITALIA klar positioniert und verlautbart, dass Barça Martinez nur bei Aktivieren der kostspieligen Klausel bekommen wird.