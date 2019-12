Cristiano Ronaldo und Medhi Benatia kennen sich aus gemeinsamen Monaten bei Juventus Turin. Von Sommer 2018 bis Januar 2019 waren sie Mannschaftskollegen.

Medhi Benatia, der sich in der Winter-Transferperiode zu Al Duhail verabschiedet hatte, blickt nun auf die Zeit mit Cristiano Ronaldo zurück und plaudert eine Geschichte aus.

Der damalige Cheftrainer Massimiliano Allegri hatte sowohl Cristiano Ronaldo, als auch Benatia in einer Auswärtspartie bei Atalanta Bergamo geschont.

"Auf dem Rückweg sagte Cristiano Ronaldo im Bus zu mir: 'Was machst du, wenn wir zurück in Turin sind?' Ich antwortete ihm: 'Es ist 23 Uhr, ich gehe nach Hause, warum?'", so der Marokkaner gegenüber RMC.