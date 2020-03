Manchester City : Ex-ManCity-Profi gibt Jadon Sancho in BVB-Wechsel Recht

Manchester Citys ehemaliger Spieler Micah Richards hat sich zur Entscheidung von Jadon Sancho geäußert, den Englischen Meister in Richtung Borussia Dortmund verlassen zu haben – und dem Youngster die richtige Entscheidung attestiert.

Im Sommer 2017 hat Jadon Sancho die Option wahrgenommen und sich Borussia Dortmund angeschlossen.

Für Micah Richards hat der Bundesliga-Überflieger vor rund drei Jahren die richtige Entscheidung getroffen.

"Sancho war selbstbewusst genug, diesen Sprung so früh zu wagen. Ich glaube nicht, dass meine Eltern es mir erlaubt hätten, hätten sich mir in diesem Alter so viele Möglichkeiten geboten", sagte Richards, der seine Karriere aufgrund einer schweren Knieverletzung im Alter von nur 31 Jahre beenden musste.

Der frühere Außenverteidiger absolvierte für Manchester City und Aston Villa knapp 300 Pflichtspiele.