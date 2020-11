AC Mailand : Ex-Milan-Stürmer Krzysztof Piatek zurück in die Serie A?

Krzysztof Piatek (25, Vertrag bis 2025) von Hertha BSC liebäugelt offenbar mit einer Rückkehr nach Italien. Nach Informationen der Berliner Tageszeitung BZ kann sich der Pole eine erneute Anstellung in der Serie A vorstellen.

Piatek hatte für Genua und den AC Mailand 26 Tore (55 Spiele) in Italiens Eliteklasse erzielt, im Januar 2020 wechselte er für 23 Millionen Euro Ablöse in die deutsche Hauptstadt. Bisher konnte der Mittelstürmer die Erwartungen noch nicht erfüllen, seine Bilanz: 5 Tore in 23 Spielen.

Interesse an dem polnischen Nationalstürmer wird dem AC Florenz nachgesagt. Allerdings betonte Geschäftsführer Joe Barone unlängst, dass man im Winter keinen neuen Stürmer verpflichten werde. Gehandelt als möglicher Abnehmer wird auch der FC Turin.