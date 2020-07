FC Barcelona : Ex-Präsident macht sich Sorgen um Barça-Zukunft von Lionel Messi

Neben der verpatzten Meisterschaft kommt es beim FC Barcelona zu weiteren Unruhen. Lionel Messi will den Verein angeblich 2021 verlassen. Ex-Präsident Joan Laporta ist in Sorge.

"Ich möchte Messi über 2021 hinaus hier haben, aber ich befürchte, dass einige Entscheidungen des Vorstands zu einer irreversiblen Entscheidung führen könnten", so Laporta. "So wie ich es sehe, sind die Dinge mit der Art und Weise, wie sich der derzeitige Vorstand bewegt, nicht auf einem guten Weg."

Bartomeu hatte in den vergangenen Monaten so einige Negativschlagzeilen hervorgebracht. Unter anderem soll er eine Firma beauftragt haben, Gegner und sogar eigene Spieler in den Sozialen Medien in Misskredit zu bringen.

Lionel Messi hatte seinen Unmut über die Lage bei Barça in den vergangenen Monaten mehrfach geäußert. Er kritisierte unter anderem Sportdirektor Eric Abidal für dessen Äußerungen über die Gründe für den Trainerwechsel.

Nach der jüngsten Pleite gegen Osasuna und dem Verlust der Meisterschaft an Real Madrid forderte er, es müsse sich viel in Mannschaft und Verein ändern, damit man nicht gegen den SSC Neapel aus der Champions League ausscheide.