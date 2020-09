FC Barcelona : Ex-Real-Coach: "Ich hatte Angst, dass Messi geht"

Die Saga um Lionel Messi nahm zumindest in diesem Sommer ein gutes Ende für den FC Barcelona. Der frühere Trainer und Manager von Erzfeind Real Madrid, Jorge Valdano, hat der jüngste Spießrutenlauf große Sorge bereitet.

Jorge Valdano ist erleichtert, dass Lionel Messi mindestens bis zum kommenden Sommer beim FC Barcelona weitermacht.

"Ich hatte Angst, dass Messi in eine andere Liga wechselt. Für mich ist es eine gute Nachricht, dass er in LaLiga bleibt", sagt Valdano im Gespräch mit dem Radiosender ONDA CERO. Messis Landsmann hatte Real Madrid zweimal als Trainer betreut und war an der Concha Espina lange Zeit auf Führungsebene beschäftigt.

"Er ist der beste Spieler der Welt – und das nicht nur wegen seines Images, das er vermittelt, sondern weil es ein Vergnügen ist, einem Spieler auf diesem Niveau zuzuschauen", schließt Valdano an.