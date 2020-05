Ehemaliger Real- und Barça-Profi : Ex-Real-Regisseur Robert Prosinecki adelt Lionel Messi

Während seiner aktiven Zeit hatte Robert Prosinecki zwar nicht das Vergnügen, mit Lionel Messi in einem Team zu spielen. Der frühere kroatische Nationalspieler ist sich aber dennoch bewusst, dass der Superstar des FC Barcelona einer der Größten der Sportwelt ist.

Obwohl für Lionel Messi das Karriereende noch lange nicht in Sicht ist, kann er schon jetzt auf eine herausragende Laufbahn zurückblicken. Über 600 Tore erzielte er für den FC Barcelona. Ein Wert, der Robert Prosinecki niederknien lässt.

Als es bei STATS PERFORM NEWS zum Vergleich mit NBA-Legende Michael Jordan kommt, sagt der in Schwenningen geborene Kroate: "Basketball ist anders als Fußball. Für mich ist Messi aber der Beste. Er ist ein Spieler, der seit vielen Jahren in Barcelona den Unterschied ausmacht. Er hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt."

Und weiter: "Er hat viele Tore erzielt und auch viele Assists geliefert. Er spielt anders Fußball als die anderen."