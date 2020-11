Tottenham : Ex-Spurs-Star sicher: Jose Mourinho genau der Richtige für Tottenham

Michel Vorm, der rund sechs Jahre am Hotspur Way in Lohn und Brot stand, ist der festen Überzeugung, dass die Spurs unter Jose Mourinho wieder einen Titel holen können.

Mourinhos Spielstil ist zum aktuellen Zeitpunkt auch von Erfolg gekrönt. Nach dem 1:0 bei West Bromwich Albion am Wochenende belegen die Spurs in der Premier League hinter Leicester City den 2. Tabellenplatz. Tottenham hat in der Meisterschaft erst ein Spiel verloren. In der Europa League stehen sechs Punkte aus drei Begegnungen zu Buche.

"Mourinho besteht wirklich darauf, einen Titel zu gewinnen", erklärt Vorm. Dass Mourinho weiß, wie man Erfolge einholt, ist bekannt. Mit dem FC Porto und Inter Mailand wurde er Champions-League-Sieger. Viermal war Mourinho außerdem Weltklubtrainer des Jahres.