Kylian Mbappe und Fabinho haben einige Jahre zusammen beim AS Monaco verbracht. Der ehemalige Teamkollege versucht nun, Mbappe zum FC Liverpool zu lotsen.

Liverpool-Defensivstratege Fabinho hofft auf eine Wiedervereinigung mit Kylian Mbappe.

"Ich würde ihn gerne in Liverpool begrüßen", erklärt Fabinho in der französischen TV-Show TELEFOOT in Richtung seines früheren Weggefährten Kylian Mbappe.

Das Duo holte im Jahr 2017 mit dem AS Monaco in Frankreich den Titel. Dann trennten sich ihre Wege.

Während Mbappe für 180 Mio. zu PSG wechselte, ging Fabinho ein Jahr später für 45 Mio. nach Liverpool.