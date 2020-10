FCB holt Bouna Sarr : Ex-Trainer bestätigt Deal: FC Bayern findet neuen Rechtsverteidiger

In München läuft seit Monaten die Suche nach einem Backup für den in der rechten Verteidigung angestammten Benjamin Pavard. Nachdem die Bayern das Werben um Sergino Dest gegen den FC Barcelona verloren hatten, steht nun Sarr vor dem Transfer in der bayrischen Landeshauptstadt.

RMC SPORT berichtet im Zuge dessen von einer Ablösezahlung in Höhe von zehn Millionen Euro plus möglicherweise anfallende Boni. Bayern-Mittelfeldspieler Michael Cuisance (21) könnte offenbar in den Deal eingebaut werden.

"Ich kann den Deal nicht offiziell bestätigen, zumal das während des Spiels passiert ist. Bayern hat ein Angebot gemacht und die Offerte beinhaltet Cuisance. Wir werden sehen, was morgen passiert", erklärte OM-Trainer Andre Villas-Boas.