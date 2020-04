Chelsea : Ex-Trainer rät Willian zu Juve-Wechsel

Ende März sagte Willian bei ESPN, dass sein präferiertes Ziel sei, weiterhin in der Premier League zu spielen, er sich allerdings nicht vor einer anderen Liga verschließe: "Ich werde bis zum Ende der Saison spielen und sehen, was passiert. Ich bin aber sehr an England gewöhnt."

Aus der englischen Spitzenliga sollen der FC Arsenal sowie Tottenham Hotspur Interesse signalisieren. Ebenso wird immer mal wieder der FC Barcelona als potenzieller Abnehmer genannt.