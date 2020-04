Im Red Bull unterwegs : F1 Esports: Thibaut Courtois landet vor Ciro Immobile

An diesem Sonntag qualmen wieder die virtuellen Reifen. Die F1 Esports Virtual Grand Prix Serie fährt den Großen Preis von China aus. Für das Team von Red Bull geht neben dem regulären Fahrer Alexander Albon Real Madrids Thibaut Courtois an den Start.

Das Coronavirus hat auch die Formel 1 zum Stillstand gebracht. In der teuersten Rennklasse der Welt erlebt der Esports während der rennfreien Wochenenden Hochkonjunktur. Sonntag wird der Große Preis von China vor den Bildschirmen ausgetragen.

"Das Training in den letzten Wochen hat mich immer im Mittelfeld der Startaufstellung gebracht, also hoffe ich, in die Punkte zu kommen."

Für Red Bull waren in den ersten beiden Rennen der dreifache Olympiasieger im Bahnradfahren, Chris Hoy, sowie der neuseeländische Cricketspieler Ben Stokes im Einsatz.

Beide landeten jeweils ganz weit hinten. Für Courtois dürfte dies Ansporn genug sein.

Am Ende belegte Courtois den 15. Rang und war damit zwei Pläte vor Ciro Immobile (Lazio Rom). Als Sieger krönte sich Ferrari-Pilot Charles Leclerc.