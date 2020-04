Weltfußballer von 2006 : Fabio Cannavaro blickt auf schwierigen Start bei Real Madrid zurück

Bei Real Madrid sind die Erwartungen hoch, das Umfeld erfolgsverwöhnt. Selbst gestandene Superstars können Probleme bekommen. So auch Fabio Cannavaro.

Real Madrid machte in der Folge sieben Millionen Euro locker, um Fabio Cannavaro von Juventus Turin loszueisen. Leicht war der Start im Estadio Santiago Bernabeu allerdings nicht für den Routinier.

Wenige Monate zuvor hatte Cannavaro mit seinen Landsleuten die Weltmeisterschaft 2006 gewonnen. In einem epischen Finale gegen Frankreich um den tragischen Helden Zinedine Zidane.

"Zu Beginn war es nicht leicht für mich. Ich hatte drei sehr schwierige Monate dort", erklärte der heute 46-Jährige laut REAL TOTAL gegenüber SKY SPORT ITALIA: "Der Fußball, der in Spanien gespielt wird, ist komplett anders: Individueller, es kommt nicht so auf das Kollektiv an."

Privat lief es zunächst ebenfalls nicht rund: "Weihnachten stand vor der Tür und ich habe immer noch nichts gefunden, wo ich einziehen konnte. Ich habe nach wie vor im Hotel gelebt."

Cannavaro, der für die Königlichen insgesamt 118 Partien absolvierte, bat wegen des schwierigen Starts seinen Coach Fabio Capello darum, eine Pause zu bekommen.