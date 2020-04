FC Barcelona : Fabio Capello warnt Lautaro Martinez vor Barça-Wechsel

Ohnehin dürfte der Transfer, der im Gesamtvolumen eine dreifache Millionen-Summe verschlingen würde, für Barça in Zeiten der Coronakrise kaum umsetzbar sein.

In den ersten beiden Juli-Wochen soll Martinez' Ausstiegsklausel über 111 Millionen Euro aktivierbar sein.

Laut Capello sei Real Madrid in Spanien das einzige Team, das aus rein wirtschaftlicher Sicht von der Pandemie kaum betroffen sein wird. "Barça und Atletico werden leiden", wählt der 73 Jahre alte Italiener drastische Worte.

So wird es am Ende wohl auch wenig nützen, dass laut AS Lionel Messi höchstselbst zum Handy gegriffen haben soll, um Martinez von einem Wechsel nach Barcelona zu überzeugen. Auch wenn der 22-Jährige nach der Unterredung angeblich begeistert gewesen war.