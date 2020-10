Borussia Dortmund : Falls Lucien Favre scheitert: Drei Nachfolger im Gespräch

Der Auflistung gehören Marco Rose (Borussia Mönchengladbach), Julian Nagelsmann (RB Leipzig) und Jesse Marsch (RB Salzburg) an. Die Ambitionen sind anhand dieser Optionen also klar: ein Trainer aus der Champions League soll es mindestens sein. Auch Deutsch als Hauptsprache scheint essenziell.

Vor allen Dingen Rose sorgte am Dienstagabend für Aufsehen, als er mit seiner Borussia das große Real Madrid am Rande einer Niederlage hatte. Casemiro erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit allerdings noch den Treffer zum 2:2-Ausgleich.

Auch der Name Nagelsmann ist in der angeblichen Favre-Schattenliste nicht neu. Der BVB hatte sich mit dem Trainer-Newcomer schon 2018 beschäftigt. Damals sagte Nagelsmann aber ab, blieb noch ein Jahr bei der TSG Hoffenheim und wechselte 2019/20 nach Leipzig. In Dortmund heuerte schließlich Favre an.