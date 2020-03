Paris Saint-Germain : Falls Neymar geht: PSG will Paolo Dybala

Gerücht Neymar wird durchgehend mit einer Rückkehr zum FC Barcelona verbunden. Sollte diese tatsächlich vonstatten gehen, will sich Paris Saint-Germain angeblich um Paolo Dybala bemühen.

Davon berichtet zumindest das französische Portal LE10SPORT. Demnach sei der Leistungsträger von Juventus Turin der Auserwählte für ein Engagement an der Seine.

Für einen Übergang müsste PSG allerdings das Portemonnaie öffnen und angeblich mindestens 85 Millionen Euro Ablöse aufwenden.

Medial sinniert wird über die Neymar-Story, mögliche Nachfolge-Kandidaten und ihre Folgen wohl noch eine Weile.

Dybala, so viel ist zumindest schon mal sicher, spielt für Juve eine starke Saison. Dem 26 Jahre alten Angreifer glückten in der laufenden Runde bereits 24 direkte Torbeteiligungen in 33 Auftritten.

