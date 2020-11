Real Madrid : Fans auf Social Media: Real Madrid und Barça einsame Spitze

Sportlich hatten Real Madrid und der FC Barcelona in der Vorsaison zumindest in den internationalen Wettbewerben kein Ausrufezeichen setzen können. Im Netz macht den spanischen Superklubs so schnell aber keiner was vor.

Im Online-Nebeneinanderstellen belegen die Blancos mit insgesamt rund 217 Millionen Abonnenten auf Facebook, Twitter, Instagram und Telegram den 1. Platz. Der nationale Dauerrivale Barça folgt Real mit rund 210 Millionen Social-Media-Anhängern.

Danach ergibt sich ein großes Vakuum. Das Treppchen komplettiert Manchester United, das zwar immerhin auf insgesamt gut 126 Millionen Euro Follower kommt. Der Abstand zu den spanischen Riesen ist jedoch immens. Hinter den Red Devils klafft ebenfalls ein großes Loch.