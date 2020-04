Juventus Turin : Fast ein Jahr Juve: Matthijs de Ligt zieht Bilanz

Acht Monate gehört Matthijs de Ligt nun schon zur Belegschaft von Juventus Turin. Für mehr als 80 Millionen Euro holte die Alte Dame den Niederländer. Eine Summe, die den Youngster zusätzlich unter Druck setzte.

So kam es für de Ligt übel, als es schon denkbar ungünstig für ihn losging. Bei seinem Debüt gegen den SSC Neapel (4:3) war der Innenverteidiger an allen drei Gegentoren beteiligt. "Es waren sofort viele Augen auf mich gerichtet", sagt er bei FOOT TRUCK auf YOUTUBE.

In seiner zweiten Partie hatte er zu allem Überfluss ein Eigentor verursacht, so dass der Druck noch stärker wurde, erinnert sich de Ligt: "Im Training lief es gut, aber ich musste mich in den Spielen verbessern. Der Start war schwierig, aber ich verbesserte mich Schritt für Schritt."