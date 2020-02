Gerücht Durch den 2:1-Erfolg über Paris Saint-Germain hat Lucien Favre erst mal wieder etwas Sicherheit gewonnen. Trotz allem kehrt in der Trainerdiskussion bei Borussia Dortmund keine Ruhe ein. Berater Matthias Sammer arbeitet im Hintergrund an einigen Alternativen.

Durch seinen Doppelpack bescherte Erling Haaland am Dienstagabend Borussia Dortmund vor dem Rückspiel gegen Paris Saint-Germain eine gute Ausgangslage – und seinem Trainer Lucien Favre ein paar ruhige Stunden.

Auf den Schweizer prasselt des Öfteren teils heftige Kritik ein. Fragwürdige Entscheidungen in der Aufstellungsplanung sowie die poröse Defensive werden Favre angelastet.

Wie die SPORT BILD berichtet, arbeitet Matthias Sammer im Hintergrund an einer möglichen Lösung.

Der ehemalige BVB-Trainer figuriert am Rheinlanddamm als externer Berater und ist in einigen Ansinnen verstrickt. In regelmäßigem Austausch soll Sammer mit Erik ten Hag von Ajax Amsterdam stehen.