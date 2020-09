Ersatz für Emiliano Martinez : FC Arsenal präsentiert neuen Herausforderer für Bernd Leno

Hinsichtlich der Umwälzung auf der Position hinter Bernd Leno hat der FC Arsenal einen satten Transfergewinn eingefahren. Emiliano Martinez war unlängst für fixe 17,4 Millionen Euro zu Aston Villa gewechselt. Der Erbe des Argentiniers ist wesentlich billiger.

Runar Alex Runarsson (25) ist von den Gunners offiziell als neuer Ballfänger vorgestellt worden. Der Isländer verlor beim FC Dijon in der vorigen Saison seinen Stammplatz und kam lediglich auf elf Einsätze in der Ligue 1. Runarsson soll zwei Millionen Euro kosten und unterschreibt bis 2024.

"Wir freuen uns sehr darüber, Alex in unserem Team begrüßen zu dürfen. Wir beobachten ihn seit einiger Zeit und aus der Analyse ließ sich ableiten, dass er starke Fähigkeiten hat, die wir in einem Torwart und als Person gesucht haben", erklärt Arsenals Technischer Direktor Edu Gaspar.

Arsenal verfügt mit Bernd Leno, Matt Macey, Leih-Rückkehrer Dejan Iliev und Runarsson nun über vier Torhüter. Möglicherweise wird Macey (oder Iliev) die Gunners noch in den kommenden Wochen verlassen.