100 Millionen! Barça begeistert von Premier-League-Star

Die letzten Aussagen lassen jedenfalls nicht darauf schließen, dass eine baldige Luftveränderung angedacht ist. "Ich denke darüber nach, lange hier zu bleiben. Als ich unterschrieb, dachte ich, ich möchte meinen Namen in die Geschichte des Vereins eintragen", sagte Guimaraes, der an Newcastle ohnehin noch bis 2026 gebunden ist.

Die Magpies werden in Zukunft jedes Jahr in der Champions League sein, fügte er an. Das ist Newcastle tatsächlich gelungen – mit Platz 4 in der abgelaufenen Saison der Premier League gibt es einen Startplatz in der Königsklasse.

Verwendete Quellen

Times