100 Millionen Gehalt: Saudis werfen mit Geldscheinen nach Barça-Star Lewandowski

Neun Tore in 18 Pflichtspielen ist eine Torquote, die sich zunächst sehr ordentlich liest. Wenn man dabei jedoch bedenkt, dass es sich um die Tormaschine Robert Lewandowski, der darüber hinaus auch noch der Topverdiener des FC Barcelona ist, handelt, sind die Zahlen doch relativ ernüchternd.

Während der Pole beim FC Bayern München noch im Schnitt 0,91 mal pro Partie den Ball im Netz unterbrachte, kommt er bei Barça nur noch auf 0,65 Tore pro Spiel. Vor allem in den letzten Wochen präsentierte sich Lewy formschwach, unter anderem gegen Girona (2:4) vergab er mehrere Großchancen.

Saudi-Arabien lockt

Laut dem spanischen Portal todofichajes wären die Blaugrana sogar bereit, den Stürmer schon im Winter zu verkaufen, unter anderem um das hohe Gehalt des Polen einzusparen und womöglich noch eine relativ hohe Ablöse zu kassieren.

Der 35-Jährige hat an der Mittelmeermetropole zwar noch einen Vertrag bis 2026, wurde in den vergangenen Monaten aber immer wieder von saudischen Klubs umworben, die ihn mit einer Verdreifachung seines Gehalts locken. Lewandowski will dem Vernehmen nach erst im Januar eine Entscheidung treffen, sich aber grundsätzlich so lange wie möglich auf hohem Niveau messen.

Nach derzeitigem Stand scheint ein Abgang im Winter eher unwahrscheinlich, sollte der Stürmer tatsächlich verkauft werden, würden die Blaugrana nach einem kostengünstigen Ersatz auf dem Markt suchen. Als Lewandowskis Kronprinz ist indes Vitor Roque (18, kommt im Januar 2024 von Athletico Paranaense) auserkoren.

