FC Barcelona : 16 Spieler fallen aus – Barça muss dennoch gegen Mallorca ran

Der FC Barcelona geht rund um den Jahreswechsel personell am Stock. Auf eine Verschiebung der anstehenden Partie gegen RCD Mallorca können die Katalanen aber nicht hoffen.

Barça vermeldete in den vergangenen Tagen zehn Corona-Fälle. Dani Alves, Ousmane Dembele, Clement Lenglet, Jordi Alba, Samuel Umtiti, Gavi, Alejandro Balde, Sergino Dest, Philippe Coutinho und Ez Abde müssen sich nun in Quarantäne begeben und fehlen am Sonntag (21 Uhr) zum ersten Spiel des Jahres 2022 sicher.

Zudem muss Barça-Trainer Xavi Hernandez auf den gesperrten Sergio Busquets und die langzeitverletzten Sergi Roberto und Martin Braithwaite verzichten. Das Spiel auf den Balearen dürfte für Pedri, Ansu Fati und Memphis Depay nach ihren Verletzungen ebenfalls noch zu früh kommen.