1,5 Milliarden! Saudis legten bei Lionel Messi sogar nach

Bei Al-Hilal sollen die Entscheidungsträger ziemlich schockiert gewesen sein, als die Runde machte, dass Messi kurz vor dem Wechsel nach Miami steht. Deshalb hat der Verein einen letzten Versuch unternommen, ihn mit dem lukrativsten Vertrag zu locken, der je einem Fußballer angeboten wurde.

In Miami wird Messi zwar nicht ganz so viel verdienen, den Wechsel an die Südspitze Floridas wird sich der Superstar dennoch lukrativ bezahlen lassen. Der Tech-Gigant Apple soll unter anderem in den Deal verwickelt sein und Messi einen Teil der Einnahmen, die durch den Season Pass, das Streaming-Paket der MLS, das auf Apple TV zu empfangen ist, erzielt werden, überlassen.

