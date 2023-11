Wegen Ilkay Gündogan: Bei Barça klingeln die Alarmglocken

Bei einem Blick auf die Spielzeit des ehemaligen City-Spielers wird den Verantwortlichen derweil laut der spanischen Sportzeitung AS besonders in Anbetracht der jüngsten Verletzung von Gavi, der ebenfalls durch die Ausfälle von Pedri und de Jong sehr viele Spiele über die volle Distanz bestritten hatte, schummrig. Gündogan stand in seinen letzten 15 Pflichtspielen immer die vollen 90 Minuten auf dem Platz, zwölf davon im Trikot des FC Barcelona, die anderen drei für den DFB.

Nagelsmann wird wohl keine Rücksicht auf den FC Barcelona nehmen

Sollte er am heutigen Dienstag das Freundschaftsspiel gegen Österreich bestreiten, werden bei Barça präventiv die Alarmglocken geläutet, denn eine Verletzung des Deutschen hätte zum jetzigen Zeitpunkt verheerende Auswirkungen.

Es ist nicht bekannt, ob Barça in den letzten Tagen irgendwelche Vereinbarungen mit dem deutschen Verband getroffen hat, aber in Anbetracht der kritischen Situation rund um die deutsche Nationalmannschaft wird Julian Nagelsmann (36) wohl sicher keine Rücksicht auf die Wünsche der Katalanen nehmen und seinen Kapitän wieder in die Startelf beordern, sofern er auf seine fußballerischen Qualitäten zurückgreifen will.

