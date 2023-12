180-Grad-Drehung von Adrien Rabiot? Barça will im Januar Vertrag abschließen

Vor Kurzem hieß es noch, Adrien Rabiot wolle seinen Vertrag bei Juventus Turin verlängern. Nun will offenbar Barça dazwischenfunken.

Der FC Barcelona arbeitet offenbar daran, Adrien Rabiot zu verpflichten. Laut dem spanischen Portal todofichajes.com liegen dem 28-Jährigen momentan zwei "sehr wichtige" Angebote aus der Premier League vor. Von wem diese Offerten stammen, wird dabei nicht offensichtlich.

Barça versucht nun aber dazwischen zu grätschen. Die Blaugrana sollen sich schon seit langer Zeit mit Rabiot beschäftigen, dessen bei Juventus Turin auslaufender Vertrag die Möglichkeit bietet, im Januar eine Vereinbarung zu treffen.

Dahingehend sollen die Kontakte mit Rabiots Management in den zurückliegenden Wochen intensiviert worden sein. Barças Plan sei es, bis zum Ende des Wintertransfermarkts eine Einigung zu erzielen, was zumindest in der Theorie möglich wäre. Zustande kommen dürfte ein Engagement aber nicht.

Adrien Rabiot spielt seit 2019 für Juventus Turin - Foto: Marco Canoniero / Dreamstime.com

Barça-Wechsel von Adrien Rabiot käme überraschend

Dennoch käme Rabiots Wechsel nach Barcelona einer großen Überraschung gleich. Wenn man so will, wäre es eine 180-Grad-Drehung, die er in den Planungen seiner persönlichen Zukunft vornehmen würde.

Vor wenigen Tagen wurde darüber berichtet, dass Rabiot plane, seinen im Piemont auslaufenden Vertrag zu verlängern. Die Schwergewichte aus der Premier League sollen aufgrund dieser Überlegungen inzwischen gar Abstand von der Personalie genommen haben.

