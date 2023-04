180-Grad-Wende: Inaki Pena gibt Barça sein "Ja"-Wort

Penas Unterschrift werde in den nächsten Tagen erwartet. Wie das neue Vertragspapier im Detail aussieht, wird derweil nicht bekannt. "Das Herz will, was das Herz will", ist zu lesen, so dass davon ausgegangen werden darf, dass Pena einen langfristigen Vertrag unterzeichnet.

Das Eigengewächs entscheidet sich faktisch also dagegen, regelmäßig zu spielen. Marc-Andre ter Stegen, die absolute Nummer 1 im Camp Nou, ist noch langfristig bis 2025 gebunden. Trotz allem Talent ist für Pena für die nächsten Jahre kein Vorbeikommen an dem Mönchengladbacher.

Verwendete Quellen

Relevo