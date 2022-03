FC Barcelona : 190 Millionen! Barça-Offerte für Erling Haaland enthüllt

Der FC Barcelona will seine Transferoffensive aus dem vergangenen Januar auch im Sommer fortsetzen. Nach Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres und Adama Traore steht erneut ein Angreifer auf dem Wunschzettel. Erling Haaland. So will Präsident Joan Laporta den Norweger und seinen Berater überzeugen.