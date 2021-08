FC Barcelona : Ter Stegen ehrt Leo Messi: "Du hast den Fußball verändert"

In diesem Sommer geht eine Ära zu Ende. Nach knapp 21 Jahren verlässt Lionel Messi den FC Barcelona. Was lange als undenkbar galt, ist Realität geworden. Ein ehemaliger Teamkamerad nahm auf Twitter Abschied von der Barça-Legende.

Marc-Andre Ter Stegen gilt als Mann der klaren Worte. Im Klub und bei der Nationalmannschaft hält er mit Kritik nicht hinterm Berg, wenn es einmal nicht so gut läuft. Dass er auch warme Worte für seine Mitspieler findet, beweist er auf Social Media, nach dem Weggang von Messi.

"Leo, es war mir ein Vergnügen in all diesen Jahren an deiner Seite zu spielen, viele glückliche Zeiten in Form von Momenten und Titeln gemeinsam zu teilen", verabschiedete sich Ter Stegen auf Messis Twitter-Kanal von seinem jahrelangen Mitspieler.

"Du hast Geschichte mit dem Verein deines Lebens geschrieben und wirst als wahre Legende des Fußballs in die Geschichte eingehen. Etwas an das kein Spieler jemals herankommen wird. Du hast den Fußball verändert."

Ter Stegen spielt seit 2014 für den FC Barcelona und konnte in den letzten sieben Jahren gemeinsam mit Messi unter anderem vier spanische Meisterschaften und sieben nationale Pokale gewinnen. Über allem steht jedoch der Champions League-Sieg 2015.