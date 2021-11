FC Barcelona : Barça-Antritt: Die 10 goldenen Xavi-Regeln

Am Dienstag leitete Xavi Hernandez erstmals eine Trainingseinheit beim FC Barcelona. Unter dem neuen Chefcoach soll sich bei den Azulgrana einiges ändern.

Xavi Hernandez ist bereit, die großen Herausforderungen, die beim FC Barcelona auf ihn zu kommen, anzupacken. Dafür will der 41-Jährige in der kommenden Zeit ein strenges Maßnahmenpaket umsetzen, das auf zehn Regeln beruht, welche von der AS aufgedröselt werden.

Alle Spieler müssen nun um 9.30 Uhr am Trainingsgelände eintreffen – eineinhalb Stunden vor Beginn der ersten Einheiten. Erwartet wird, dass vor Arbeitsstart gemeinsam gefrühstückt und im Anschluss individuelle Einheiten absolviert werden. Xavis Staff müsse sogar zwei Stunden vorher eintreffen.