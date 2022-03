FC Barcelona : 250 Millionen: Erling Haaland soll sich für Barça entschieden haben

In den vergangenen Tagen haben sich Manchester City und Real Madrid als die Klubs erwiesen, die sich vornehmlich um die Unterschrift von Erling Haaland bewerben sollen. Der Torgarant von Borussia Dortmund hat aber offenbar kein Interesse an ein Engagement bei den genannten Interessenten.

Der FC Barcelona könnte letztendlich den Zuschlag erhalten, laut Sport hat er zumindest schon mal das "Ja"-Wort des Norwegers bekommen. Haaland und sein Umfeld seien in den letzten Wochen intensiv bearbeitet worden. Inzwischen sei klar, dass der 21-Jährige ab dem nächsten Sommer für die Blaugrana spielen möchte.

Haaland soll in seiner Entscheidungsfindung das Projekt überzeugt haben, das in den nächsten Jahren implementiert werden soll. Zum einem will Barça auf junge, entwicklungsfähige Spieler setzen, gleichzeitig aber eine wettbewerbsfähige Mannschaft auf die Beine stellen. Da Haaland auch von Trainer Xavi Hernandez begeistert sein soll, sieht sich Barça in der Pole Position.

Mehr zum Thema