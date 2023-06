35 Millionen für Franck Kessie: Barça winkt fetter Transfergewinn

Franck Kessie konnte sich nach seinem Wechsel vom AC Mailand im vergangenen Juli nicht nachhaltig für einen Stammplatz unter Xavi Hernandez (43) empfehlen. Die Folge: Der Mittelfeldspieler zählt zu den Verkaufskandidaten.

FC Liverpool lockt Kessie

Wie die Zeitung Sport mit Verweis auf das Onlineportal Inter Live berichtet, ist der FC Liverpool an Kessie interessiert. Die Reds haben vier Mittelfeldspieler (James Milner, Naby Keita, Arthur, Alex Oxlade-Chamberlain) abgegeben.

Kessie könnte die entstandene Lücke füllen. Als mögliche Ablösesumme werden 35 Millionen Euro genannt. Ein Angebot in dieser Höhe ist offenbar bereits in Barcelona eingetroffen. Da Kessie ablösefrei kam, könnte das finanziell angeschlagene Barça die mögliche Transferentschädigung für den Ivorer in Sachen Financial Fairplay ohne Abzüge als Einnahmen verbuchen.