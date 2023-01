400-Millionen-Klausel! Barça holt neue Offensiv-Perle

Vor wenigen Tagen war es noch ein Gerücht, heute ist es schon Gewissheit: Der FC Barcelona holt Lucas Roman an Bord, der sich vorerst bei der zweiten Mannschaft für höhere Aufgaben empfehlen soll.

Lucas Roman ist neu beim FC Barcelona. Der 18-Jährige stößt laut offiziellem Statement zunächst zur zweiten Mannschaft der Blaugrana und kommt vom argentinischen Zweitligisten Club Ferro Carril Oeste.

Dem Vernehmen nach werden 1,2 Millionen Euro Ablöse fällig. Zudem soll sich Romans Ausbildungsklub eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15 Prozent gesichert haben. Roman bindet sich zunächst bis zum 30. Juni 2026 an Barça und erhält eine Ausstiegsklausel über 400 Millionen Euro.

Roman ist in der Offensive beheimatet, ein echter Tempodribbler. Er stößt oft in die Halbräume und wird meist auf dem rechten Flügel eingesetzt. Schon nach wenigen Auftritten erhielt er einen Profivertrag. Im vergangenen Sommer wurde Roman erstmals in die argentinische U20-Nationalmannschaft berufen.