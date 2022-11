5 Klubs wollen Konrad de la Fuente - Barça würde von Wechsel profitieren

Konrad de la Fuente (21) verabschiedete sich im Sommer 2021 vom FC Barcelona, bei dem er acht Jahre ausgebildet worden war. Jetzt könnte der US-amerikanische Nationalspieler eine Rückkehr in die Primera Division in Angriff nehmen.

Drei Millionen Euro Ablöse nahm der FC Barcelona vor knapp einem Jahr für den Transfer von Konrad de la Fuente zu Olympique Marseille ein, glücklich geworden ist der Amerikaner in Frankreichs Süden nicht.

Im vergangenen Sommer verlieh OM den 21-Jährigen nach Griechenland zu Olympiakos Piräus. De la Fuentes Spielzeit hält sich aber auch in Piräus in Grenzen. In der Liga kam erst dreimal zum Einsatz. Zehn Spiele wären möglich gewesen. Dem Vernehmen nach streben Verein und Spieler eine vorzeitige Auflösung der eigentlich bis zum Sommer vereinbarten Leihe an.

5 Klubs heiß auf de la Fuente

Nach Informationen der L'Equipe strebt der Offensivspieler im Januar eine Rückkehr nach Spanien an. Real Valladolid, der Klub von Selecao-Legende Ronaldo, zeigt der französischen Sportzeitung zufolge Interesse an einer Zusammenarbeit.