Primera Division 60 Mio. für Robert Lewandowski? Ex-Barça-Coach Ronald Koeman skeptisch

Barça und seine Macher forcieren in der Causa Lewandowski eine schnelle Einigung. Der katalanische Reisetross bricht Mitte Juli auf große Promo-Tour in die Vereinigten Staaten auf, misst sich dort am 23. Juli im Clasico in Las Vegas gegen Real Madrid – am liebsten natürlich mit Lewandowski.

Der FC Bayern hatte in der Vergangenheit zwar mehrfach Machtworte in der Sache Lewandowski ausgesprochen. In München wissen sie aber natürlich auch, dass sie ab einer gewissen Summe gesprächsbereit sein müssen. Immerhin läuft Lewandowskis Vertrag in fast exakt einem Jahr aus; und verlängern will er den Kontrakt, das hatte er deutlich gemacht, definitiv nicht mehr.