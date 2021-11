FC Barcelona : Ab wie vielen Einsätzen Barça Yusuf Demir fest verpflichten muss

Der FC Barcelona hat Yusuf Demir zunächst für diese Saison von Rapid Wien ausgeliehen. Ab einer gewissen Anzahl an Einsätzen wird ein Kauf verpflichtend.

Dass der FC Barcelona mit Rapid Wien eine Kaufoption wegen Yusuf Demir vereinbart hat, war bisher bekannt. Wie die Sport berichtet, wird dieser Passus aber offenbar zur Pflicht, sollte Demir in 20 Pflichtspielen 45 Minuten oder mehr eingesetzt werden. Barça müsste dann zehn Millionen Euro nach Hütteldorf überweisen.

Demir gab in dieser Woche sein Startelfdebüt in der Champions League und spielte bei der Nullnummer gegen Benfica Lissabon 66 Minuten. Ein Einsatz, der schon mal in die eben erwähnte Regelung fließt. Hinzu kommen zwei Spiele aus der spanischen Meisterschaft.