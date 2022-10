Frenkie de Jong zu Klopp? FC Liverpool zeigt Interesse

Frenkie de Jong (25) wollte den FC Barcelona im vergangenen Sommer nicht in Richtung Manchester United verlassen. Ob der FC Liverpool mehr Reiz auf den niederländischen Profi ausübt?

Beim FC Liverpool läuft am Saisonende der Vertrag von Naby Keita (27) aus, de Jong könnte den Kaderplatz des ehemaligen Leipzigers einnehmen und zukünftig von Trainer Jürgen Klopp angeleitet werden.

Die Reds zeigen nach Informationen des US-amerikanischen Sportnetzwerks ESPN Interesse an einer Verpflichtung von Frenkie de Jong - ebenso wie der FC Chelsea.

Nach Barça-Klatsche: Bilbao-Coach Ernesto Valverde am Boden

Manchester United hofft weiter auf einen Transfer

Manchester Uniteds Cheftrainer Erik ten Hag hofft indes auf ein Umdenken bei seinem Landsmann und einen Winter-Wechsel. Im vergangenen Sommer wollte der Übungsleiter seinen ehemaligen Schützling von Ajax Amsterdam ins Old Trafford lotsen, de Jong sagte den Red Devils jedoch ab, obwohl sich diese bereits mit dem FC Barcelona auf einen Transfer in Höhe von 75 Millionen Euro Ablöse plus Boni geeinigt hatten.

Barcelona wollte den Niederländer verkaufen

Barça-Präsident Joan Laporta hätte de Jong gerne abgegeben, um dessen hohes Gehalt einzusparen. Laportas Vorgänger Josep Maria Bartomeu hatte mit dem Oranje-Star bis 2026 verlängert und fällige Gehaltszahlungen in die Zukunft verschoben.

Verwendete Quellen: ESPN