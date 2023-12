Barça winken Millionen-Einnahmen - Ez Abde bei Premier-League-Klub auf dem Zettel

Obwohl Abde Ezzalzouli (21) erst seit diesem Sommer für Betis Sevilla aufläuft, machen sich bereits wieder Abgangsgerüchte um den Marokkaner breit. Dem Vernehmen nach soll Aston Villa großes Interesse an einem Wintertransfer des Flügelspielers haben. Im Hintergrund leckt sich der FC Barcelona schon die Finger.

Eigentlich sollte Abde die laufende Spielzeit beim FC Barcelona bestreiten. Xavi Hernandez (43) galt als großer Fan des 21-Jährigen und wechselte das Eigengewächs in den ersten beiden Liga-Spielen ein. Der Flügelspieler wollte sich aber nicht mit einer Joker-Rolle im Starensemble der Katalanen abfinden und forcierte schließlich wenige Stunden vor Schließung des Transferfensters überraschend seinen Wechsel zu Betis Sevilla und lehnte dabei unter anderem auch Angebote von Aston Villa und Bayer Leverkusen ab.

Abde weiterhin unter Barças Obhut

Die Verdiblancos überwiesen 7,5 Millionen Euro an den amtierenden spanischen Meister für die Dienste des Flügelflitzers. Der FC Barcelona behielt außerdem weiterhin 50 Prozent der Rechte an dem Spieler und darf den Marokkaner dank einer Rückkaufoption für rund 20 Millionen Euro zurück in die Mittelmeermetropole locken.

Aston Villa lässt nicht locker

Während Abde in der Europa League zum Stammpersonal der Andalusier gehört, muss er sich in der Liga auch im Süden Spaniens bislang weitgehend mit Einwechslungen in der zweiten Halbzeit begnügen. Obwohl er vor nicht einmal einem halben Jahr erst zu Betis gewechselt ist, droht den Andalusiern schon wieder ein Abgang des 21-Jährigen.

Abde Ezzalzouli ist bei Betis häufiger auf der Ersatzbank zu finden - Foto: Cesar Ortiz Gonzalez / Shutterstock.com

Wie das Portal Football Transfers berichtet, will Aston Villa, trotz der Absage im Sommer, erneut bei Abde vorstellig werden und den Spieler von einem Wechsel in die Premier League überzeugen. Der marokkanische Nationalspieler soll derweil bislang weiterhin nicht von einer Übersiedlung auf die Insel überzeugt sein, dies könnte sich, je nachdem wie intensiv sich die Lions schlussendlich um Abde bemühen, aber noch ändern.

Barça reibt sich die Hände

Der FC Barcelona spitzt in jedem Fall die Ohren und drückt den Engländern wohl im Kampf um Abde die Daumen. Sollte der Wechsel zustande kommen, würde wohl eine Ablösesumme im zweistelligen Millionenbereich fällig werden, von der die Katalanen die Hälfte einheimsen würden. Dies würde dem amtierenden spanischen Meister neuen Spielraum beim Gehaltsgefüge des Kaders geben und möglicherweise den ein oder anderen Wintertransfer ermöglichen.

Weitere Einnahmen aus Weiterverkaufsbeteiligungen denkbar

Die Blaugrana haben sich darüber hinaus auch bei weiteren ehemaligen Spielern, die in absehbarer Zeit den Verein wechseln könnten, eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert. Juan Miranda (23), ebenfalls bei Betis Sevilla unter Vertrag, steht kurz vor einem Transfer zum AC Mailand.

Für den Linksverteidiger hat Barça wie bei Abde einen Anspruch auf 50 Prozent der Ablösesumme. Innenverteidiger Jean-Clair Todibo (23) wird ebenfalls seit geraumer Zeit mit einem Abgang von Nizza in Verbindung gebracht. Beim Franzosen steht dem FC Barcelona 20 Prozent der Ablösesumme zu.

Verwendete Quellen

footballtransfers.com