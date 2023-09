Spanien statt Marokko - Ez Abde macht Lamine Yamal keine Vorwürfe wegen Verbandswahl

Der 21-Jährige erklärte, dass die Andalusier immer seine Priorität waren, obwohl auch andere Vereine an ihm interessiert waren: "Vom ersten Tag an habe ich gesagt, dass ich nur zu Betis gehen wollte."

Ihm sei klar, dass er Woche für Woche bei einer Mannschaft in der Startelf stehen wollte und das wäre bei Barça nicht der Fall gewesen. Sein Debüt für Real Betis könnte der Flügelspieler ausgerechnet am Samstag gegen den FC Barcelona (21 Uhr) geben.

Botschaft an Erdbeben-Opfer im Heimatland

Der Marokkaner richtete außerdem einige Worte an sein Heimatland, das vor kurzem von einem schweren Erdbeben erschüttert wurde. "Es ist so traurig, was in Marokko geschehen ist. Ich möchte dem marokkanischen Volk eine Botschaft der Stärke und Ermutigung senden."

Keine Kritik an Lamine Yamal

Ez Abde, der auch für Spanien hätte spielen können, entschied sich für eine Zukunft in der marokkanischen Nationalmannschaft – anders als Lamine Yamal (16), der für die Seleccion aufläuft. Seinem ehemaligen Mannschaftskollegen vom FC Barcelona will Abde deshalb keine Vorwürfe machen.

"Ich möchte mich da nicht einmischen, es ist die Entscheidung des Jungen, und ich wünsche ihm alles Gute", erklärte der pfeilschnelle Flügelstürmer.

Verwendete Quellen

Mundo Deportivo