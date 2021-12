FC Barcelona : Barça-Juwel Ez Abde steht vor einer schwierigen Entscheidung

Abde Ezzalzouli (19) startet derzeit beim FC Barcelona durch. Nach seinen ersten Pflichtspielen steht Ez Abde, wie der Flügelstürmer genannt wird, in Kürze wohl vor einer schwierigen Entscheidung.

Abde Ezzalzouli hat mit seinen Leistungen im Trikot der Katalanen in den vergangenen Wochen Aufmerksamkeit beim marokkanischen Fußballverband geweckt.

Die Alternativen in der Offensivabteilung beim FC Barcelona sind aber äußerst rar gesät. Die Vereinsverantwortlichen haben Abde daher mitgeteilt, dass sie sie gerne sehen würden, wenn er in Barcelona bleibt. Ez Abde würde bei einer Teilnahme an der kontinentalen Meisterschaft seinen steilen Blaugrana-Aufstieg bremsen. Abde müsste sich entscheiden: Barça oder Nationalmannschaft.