Die Wüste lockt: Zwei Barça-Stars vor Saudi-Wechsel?

Der FC Barcelona könnte zwei Spieler verlieren, dafür aber einiges an Ablöse einnehmen. Laut spanischen Medienberichten stehen Raphinha (26) und Marcos Alonso (32) bei Klubs aus Saudi-Arabien in der Gunst.

Nach einer ordentlichen Premierensaison von Raphinha beim FC Barcelona (22 Torbeteiligungen in 50 Spielen) hat der Brasilianer in der aktuellen Spielzeit Schwierigkeiten. Zwar hat er nach elf Spielen fünf Scorer, doch kleine Verletzungen bringen den Flügelspieler immer wieder aus dem Rhythmus. Bereits letztes Jahr stand der 26-Jährige schnell und häufig in der Kritik – nun könnte sich in Saudi-Arabien eine Option auftun.

Raphinha als Neymar-Ersatz zu Al-Hilal?

Denn wie die spanische Zeitung Sport schreibt, soll Raphinha bei Al-Hilal auf dem Zettel stehen. Beim aktuellen Tabellenführer der Saudi Pro League ist man auf der Suche nach einem Ersatz für Neymar (31), der aufgrund eines Kreuzbandrisses bis mindestens Mitte 2024 ausfallen wird.

Beim Saudi-Klub hat man Neymar bereits von der Registrierungsliste genommen, damit wäre ein Platz für einen weiteren ausländischen Spieler frei und somit ein Wintertransfer möglich. Zudem könnte Barcelona eine hohe Ablösesumme für den noch bis 2027 gebundenen Offensivspieler kassieren. Aktuell beläuft sich sein Marktwert auf 60 Millionen Euro, fast diese Summe zahlte man 2022 an Leeds United.

Marcos Alonso kommt selten beim FC Barcelona zum Einsatz - Foto: ph.FAB / Shutterstock.com

Auch mit Marcos Alonso könnten die Katalanen Einnahmen generieren, denn wie die Mundo Deportivo berichtet, soll der Spanier ebenfalls das Interesse von Saudi-Klubs geweckt haben. Neben Al-Hilal sollen auch Al-Nassr und Al-Ettifaq zu den Interessenten zählen. Alonsos Bilanz liest sich deutlich schlechter als Raphinhas. In sieben Partien sammelte er lediglich 299 Spielminuten.

Einnahmen für feste Transfers von Felix und Cancelo

Durch potenzielle Einnahmen hätte Barça genug Geld und könnte im Winter einen Ersatz für den verletzten Gavi (19, Kreuzbandriss) verpflichten. Zudem würden die festen Transfers von Joao Cancelo (29) und Joao Felix (24) im Sommer durchaus wahrscheinlicher werden. Beide sind derzeit nur ausgeliehen, bislang galt eine Zusammenarbeit über die Saison hinaus finanziell als schwierig realisierbar.

Verwendete Quellen

mundodeportivo.com