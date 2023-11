Barça erwartet Leistungssteigerung von Raphinha - sonst droht das Aus

Raphinha kommt in der laufenden Spielzeit noch nicht in Tritt - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Mit dem Abgang von Ousmane Dembele (26) sollte Raphinha (26) eigentlich mehr Verantwortung übernehmen. Der Brasilianer kommt allerdings nicht in Fahrt und wird von Shootingstar Lamine Yamal in den Schatten gestellt (16).

Der FC Barcelona kommt unter Xavi Hernandez (43) in der laufenden Spielzeit noch nicht wirklich in einen Flow. Beim amtierenden spanischen Meister ist aktuell noch Minimalismus angesagt: Von den bis dato zwölf Siegen in 17 Pflichtspielen gewannen die Katalanen gerade mal drei mit mindestens zwei Toren Unterschied. Die Defensive ist bisher nicht so stabil wie in der Vorsaison und auch in der Offensive herrscht Ladehemmung.

Bei Raphinha stockt noch der Motor

Ein Spieler, der dabei bislang hinter den Erwartungen zurückbleibt, ist Flügelspieler Raphinha. Der ehemalige Leeds- Star sammelte in seiner ersten Saison beachtliche 22 Scorerpunkte in 50 Pflichtspielen und sollte in seiner zweiten Spielzeit in Trikot der Blaugrana gerade in Anbetracht des Abgangs von Ousmane Dembele zu PSG nochmal eine Schippe drauflegen.

Es wurde allerdings eher eine Schippe weniger. Der brasilianische Nationalspieler kassierte direkt in ersten Saisonspiel eine Gelb-Rote-Karte und wurde für zwei Spiele gesperrt, ehe er kurz darauf mit einer Muskelverletzung für vier Spiele lahmgelegt wurde.