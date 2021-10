FC Barcelona : Abgang von Antoine Griezmann: "Sicher, dass es für Barça ein Verlust ist"

Pjanic, so wird es im Gesprächsverlauf deutlich, lässt nichts, aber auch gar nichts auf Griezmann kommen. Der Franzose sei ein Spieler von hoher Qualität, der Atletico mit Sicherheit sehr gut tun werde. Griezmann sei ein echter Champion, der seine positive Einstellung auch in der Kabine stets vermittle. Zudem sei es von Vorteil, dass er Atleti-Coach Diego Simeone bestens aus seiner vorherigen Zeit kennt.

Griezmann ist in den ersten Wochen nach seiner Rückkehr noch auf Formsuche, was ihm in der spanischen Presse regelmäßig harsche Kritiken einbringt. Pjanic glaubt an die Qualitäten des Weltmeisters und gibt bekannt, dass die Blaugrana es noch bereuen könnten, Griezmann abgegeben zu haben. "Es ist sicher, dass es für Barça ein Verlust ist."