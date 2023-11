Warum Barça bei Shootingstar Nico Williams abwinkt, obwohl er ablösefrei zu haben ist

Nico Williams (21) hat das Interesse zahlreicher Spitzenvereine auf sich gezogen. Auch der FC Barcelona wurde mit dem spanischen Nationalspieler in Verbindung gebracht. Die Katalanen winken allerdings mittlerweile ab.

Nico Williams ist nur noch wenige Monate an Athletic Bilbao gebunden. Der Flügelspieler, der bereits zehnmal für die spanische Nationalmannschaft auflief, ist europaweit begehrt, hat unter anderem das Interesse von Borussia Dortmund und Real Madrid geweckt.

Zudem sehen die Barça-Bosse in der Abschlussqualität des jungen Spaniers erhebliches Verbesserungspotenzial. In der Tat: eine Tormaschine ist Williams nicht. Der Linksaußen hat in 95 Partien für seinen Heimatverein nur 13 Tore erzielt.

Barça sicher: Williams' Zukunft liegt bei Athletic Bilbao oder in der Premier League

Abgesehen von sportlichen Bedenken glauben die Verantwortlichen laut Sport, dass Williams seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag im Baskenland verlängern oder alternativ zu einem Verein in der Premier League wechseln wird. Großes Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet Aston Villa, wo mit Geschäftsführer Monchi und Cheftrainer Unai Emery zwei Spanier das sportliche Kommando innehaben.

Verwendete Quellen

sport.es