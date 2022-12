Abschied droht: So plant Barça mit Ousmane Dembele

Barça droht der Abschied seines Leistungsträgers, die Bosse sind aber entspannt. Das berichtet die Zeitung Sport. Da sich Ousmane Dembele in Verein und Stadt pudelwohl fühlt, fürchten sie keine baldige Trennung.

Zeigt der Tempodribbler weiter konstant gute Leistungen, dürfte er im Sommer 2023 lukrative Offerten erhalten. Dank einer Ausstiegsklausel, die in der Transferperiode von 100 auf 50 Millionen Euro sinken wird , wäre der ehemalige Dortmunder relativ günstig zu haben.

Nach langem Poker entschied sich Ousmane Dembele im vergangenen Sommer zu einer Vertragsverlängerung bis 2024 beim FC Barcelona. Ein wichtiger Grund für den Franzosen bei seiner Entscheidungsfindung war Xavi Hernandez. Der Barça-Trainer stellt Dembele regelmäßig in der Startelf auf.

Dembele soll Vertrag verlängern

Die Blaugrana wollen das Arbeitspapier mit dem WM-Fahrer dem Vernehmen nach in den kommenden Monaten vorzeitig verlängern. Zunächst soll Dembele bis 2025 unterschreiben. Die Chancen des Rekord-Pokalsiegers stehen nicht schlecht. Der Offensivakteur will Sport zufolge in Barcelona bleiben. Im Frühjahr sollen die Vertragsgespräche beginnen.

Dembele hat in der laufenden Saison für Barça in 20 Partien fünf Tore erzielt und sieben Treffer vorbereitet. Auch dank ihm steht Barça aktuell auf dem ersten Tabellenplatz der Primera Division.

Dembele glänzt bei der Weltmeisterschaft

Auf Nationalmannschaftsebene läuft es für den Rechtsaußen ebenfalls rund. Mit der Equipe Tricolore zog er nach einem 2:1-Erfolg über England ins Halbfinale der Weltmeisterschaft ein. Dembele stand in bisher allen Spielen Frankreichs auf dem Feld, lieferte zwei Torvorlagen.

