FC Barcelona : Abwehr-Planstelle: Barça denkt an einen alten Bekannten

Finde die Katalanen einen Käufer für Firpo, steht laut der Sporttageszeitung AS der Name Alex Grimaldo dick unterstrichen auf dem Einkaufszettel des Managements. Grimaldo ist ein alter Bekannter, wurde in der Jugend der Blaugrana ausgebildet. Weil er keine Aussichten auf einen Durchbruch in der Profimannschaft sah, wechselte er Anfang 2016 für zwei Millionen Euro zu Portugals Rekordchampion Benfica Lissabon.