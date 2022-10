Busquets-Nachfolge: Barça wirft Auge auf Ajax-Stratege

Ajax Amsterdam erlitt im Sommer einen regelrechten Aderlass. Zahlreiche Stammspieler wie Antony (22), Sebastien Haller (28) und Lisandro Martinez (24) zog es zu anderen Vereinen. Der FC Barcelona will sich demnächst den nächsten Star des Teams angeln.

Der Mexikaner ist allerdings nicht unbedingt für seinen Torriecher bekannt. Den FC Barcelona beeindruckt vor allem die Präsenz, die der defensive Mittelfeldspieler auf dem Feld ausstrahlt. Mit seinen Qualitäten stellt er womöglich die perfekte Ablöse für den in die Jahre gekommenen Sergio Busquets (34) dar, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausläuft.

Am ersten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase traf Alvarez etwa zur Führung gegen die Glasgow Rangers (4:0), was bei seinen Beobachtern für Verzückung gesorgt haben dürfte.

Edson Alvarez (25) wurde in den letzten Monaten offenbar wiederholt von den Barça-Scouts beobachtet. Wie die Zeitung Sport berichtet, lag der Fokus dabei insbesondere auf den Begegnungen im internationalen Geschäft.

Die Mannschaft von Alfred Schreuder (49) konnte den Verlust gut kompensieren, steht in der Liga auf Rang eins und belegt in der Königsklasse hinter Neapel und Liverpool den erwartbaren dritten Platz, der immerhin noch für die Europa League qualifiziert.

Einen Rebuild will Ajax allerdings nicht jedes Jahr in Angriff nehmen, auch wenn er in dieser Spielzeit scheinbar geglückt ist. Zumal die Niederländer im Sommer einen Transferüberschuss von 111 Mio. Euro erzielt haben. Auf das Geld aus einem möglichen Alvarez-Verkauf sind sie demnach nicht angewiesen.