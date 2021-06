FC Barcelona : Tausch-Deal: Adama Traore flirtet mit Rückkehr zum FC Barcelona

Der FC Barcelona verfolgt in diesem Sommer aufgrund der knappen finanziellen Mittel einen ungewöhnlich sparsamen Einkaufskurs. Bisher wurden 3 der 4 Neuzugänge ablösefrei erworben. Auch bei Adama Traore streben die Verantwortlichen ein Tauschgeschäft an, um an einer Ablösesumme herumzukommen. Der Spieler selbst würde gern zu seinem Jugendverein zurückkehren.